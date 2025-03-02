Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джервонта и Роуч завершили бой вничью
Очень противоречивый результат
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 1 на 2 марта на арене Barclays Center в Бруклине (США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между чемпионом мира в легком весе по версии WBA Джервонтой Дэвисом (30-0-1; 28 КО) и претендентом Ламонтой Роучем (25);
Бой прошел все 12 отведенных раундов и завершился ничейным результатом. Судьи посчитали 114-114, 115-113, 114-114. Следует отметить, что в 9 раунде в одном из эпизодов Дэвис взял колено, однако рефери нокдауна не засчитал. Как позже рассказал сам боксер, он поскользнулся из-за стекавшего с его головы геля.
Джервонта впервые в своей карьере не выиграл профессиональный поединок, в то время как его оппонент совершил настоящую сенсацию, навязав конкуренцию одному из лучших бойцов в рейтинге Р4Р.
Lamont Roach's round nine knockdown over Gervonta Davis that incorrectly wasn't scored. The fight ended in a majority draw, 115-113 Davis, 114-114 x2. #DavisRoach— ???????????????????????????????? ???????????????????????????????? (@KOJournals) March 2, 2025
pic.twitter.com/DLq3EgiDey
Популярное сейчас
- "Лесик, ну какое мнение? Ты – второй”: комментатор вспомнил, как Лобановский воспринимал Михайличенко
- Кубок Англии. Манчестер Сити - Плимут 3:1. Видео голов и обзор матча
- Матч, отец, война. Таловеров поделился впечатлениями от гола в ворота Манчестер Сити
- На вершине прямо сейчас. Мейвезер назвал лучшего боксера P4P
- Силы обороны уничтожили за сутки более четырех сотен единиц российской техники. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Возвращение Шахтера в чемпионскую гонку, голы Цыганкова и Таловерова, фиаско Черноморца и Реала. Главные новости за 1 марта