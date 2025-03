Джервонта и Роуч завершили бой вничью

В ночь с 1 на 2 марта на арене Barclays Center в Бруклине (США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между чемпионом мира в легком весе по версии WBA Джервонтой Дэвисом (30-0-1; 28 КО) и претендентом Ламонтой Роучем (25);

Бой прошел все 12 отведенных раундов и завершился ничейным результатом. Судьи посчитали 114-114, 115-113, 114-114 . Следует отметить, что в 9 раунде в одном из эпизодов Дэвис взял колено, однако рефери нокдауна не засчитал. Как позже рассказал сам боксер, он поскользнулся из-за стекавшего с его головы геля.

Джервонта впервые в своей карьере не выиграл профессиональный поединок, в то время как его оппонент совершил настоящую сенсацию, навязав конкуренцию одному из лучших бойцов в рейтинге Р4Р.

Lamont Roach's round nine knockdown over Gervonta Davis that incorrectly wasn't scored. The fight ended in a majority draw, 115-113 Davis, 114-114 x2. #DavisRoach

