  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джервонта и Роуч завершили бой вничью
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джервонта и Роуч завершили бой вничью

Бокс
Обновлено

Очень противоречивый результат

Джервонта и Роуч завершили бой вничью

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 1 на 2 марта на арене Barclays Center в Бруклине (США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между чемпионом мира в легком весе по версии WBA Джервонтой Дэвисом (30-0-1; 28 КО) и претендентом Ламонтой Роучем (25);

Бой прошел все 12 отведенных раундов и завершился ничейным результатом. Судьи посчитали 114-114, 115-113, 114-114. Следует отметить, что в 9 раунде в одном из эпизодов Дэвис взял колено, однако рефери нокдауна не засчитал. Как позже рассказал сам боксер, он поскользнулся из-за стекавшего с его головы геля.

Джервонта впервые в своей карьере не выиграл профессиональный поединок, в то время как его оппонент совершил настоящую сенсацию, навязав конкуренцию одному из лучших бойцов в рейтинге Р4Р.

По теме
yellow-arrow
Джервонта – о колене в поединке против Роуча: Я сделал новую прическу несколько дней назад
yellow-arrow
Отец Дюбуа уверен в следующем поединке против Усика
yellow-arrow
Фьюри похвалил Трампа за ссору с Зеленским
Джервонта Дэвис
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости