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Джервонта – о колене в поединке против Роуча: Я сделал новую прическу несколько дней назад
Прекрасный отмаз
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион мира в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис (30-0-1; 28 КО) рассказал, почему взял колено в поединке против Ламонты Роуча (25-1-2; 10 КО).
"Я сделал новую прическу несколько дней тому назад. На мои волосы нанесли бриолин. Я вспотел, и он попал на мое лицо, а потом в глаза.
Черт, почему вы меня освистываете? Будто я несу бред. Это подлинный факт. Посмотрите на мои волосы. Сначала они тебя любят, а потом сразу начинают ненавидеть" – цитирует слова Дэвиса The Gurdian.
Напомним, что отец Дюбуа
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