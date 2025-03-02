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Джервонта – о колене в поединке против Роуча: Я сделал новую прическу несколько дней назад

Бокс
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Прекрасный отмаз

Джервонта – о колене в поединке против Роуча: Я сделал новую прическу несколько дней назад

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис (30-0-1; 28 КО) рассказал, почему взял колено в поединке против Ламонты Роуча (25-1-2; 10 КО).

"Я сделал новую прическу несколько дней тому назад. На мои волосы нанесли бриолин. Я вспотел, и он попал на мое лицо, а потом в глаза.

Черт, почему вы меня освистываете? Будто я несу бред. Это подлинный факт. Посмотрите на мои волосы. Сначала они тебя любят, а потом сразу начинают ненавидеть" – цитирует слова Дэвиса The Gurdian.

Напомним, что отец Дюбуа уверен в следующем поединке против Усика.

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