  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Кроуфорд уверен, что Роуч победил Дэвиса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кроуфорд уверен, что Роуч победил Дэвиса

Бокс
Обновлено

Действительно есть вопросы

Кроуфорд уверен, что Роуч победил Дэвиса

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд рассказал, что американский легковес Ламонта Роуч (25-1-2; 10 КО) победил в противостоянии с чемпионом по версии WBA Джервонтой Дэвисом (30-0-1; 28 КО).

"Роуч победил, нужно было защитать нокдаун. Посмотрим, что будет дальше.

Они просто обворовали этого парня – это безумие. Я никогда не видел, чтобы кто-то встал на колено, а это не засчитали как нокдаун.

Похоже, на сегодняшний вечер все забыли правила. Некоторые из вас должны посмотреть бой Мейвезера против Эрнандеса и увидеть, как Мейвезер встал на колено из-за травмы руки – и это было засчитано как нокдаун, хотя и не от удара" – написал Кроуфорд на своей странице в Твиттер.

Комментарий Джервонты

По теме
yellow-arrow
Джервонта – о колене в поединке против Роуча: Я сделал новую прическу несколько дней назад
yellow-arrow
Джервонта и Роуч завершили бой вничью
yellow-arrow
Отец Дюбуа уверен в следующем поединке против Усика
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости