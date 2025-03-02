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Кроуфорд уверен, что Роуч победил Дэвиса
Действительно есть вопросы
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд рассказал, что американский легковес Ламонта Роуч (25-1-2; 10 КО) победил в противостоянии с чемпионом по версии WBA Джервонтой Дэвисом (30-0-1; 28 КО).
"Роуч победил, нужно было защитать нокдаун. Посмотрим, что будет дальше.
Они просто обворовали этого парня – это безумие. Я никогда не видел, чтобы кто-то встал на колено, а это не засчитали как нокдаун.
Похоже, на сегодняшний вечер все забыли правила. Некоторые из вас должны посмотреть бой Мейвезера против Эрнандеса и увидеть, как Мейвезер встал на колено из-за травмы руки – и это было засчитано как нокдаун, хотя и не от удара" – написал Кроуфорд на своей странице в Твиттер.
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