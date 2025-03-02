Джервонта рассказал, сколько еще поединков проведет на профи-ринге

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис (30-0-1; 28 КО) рассказал, сколько еще поединков планирует провести на профессиональном ринге. Его слова цитирует SecondOut:

"Да, это точно изменило мои планы, это точно изменило мои планы. Пожалуй, теперь у меня будет еще четыре боя" – сказал Дэвис.

Напомним, что минувшей ночью Джервонта вничью завершил поединок против Ламонты Роуча (25-1-2; 10 КО). В 9 раунде чемпион пропустил джеб, после чего взял колено, однако рефери не отсчитал нокдаун.