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Джервонта рассказал, сколько еще поединков проведет на профи-ринге
Осталось не долго
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис (30-0-1; 28 КО) рассказал, сколько еще поединков планирует провести на профессиональном ринге. Его слова цитирует SecondOut:
"Да, это точно изменило мои планы, это точно изменило мои планы. Пожалуй, теперь у меня будет еще четыре боя" – сказал Дэвис.
Напомним, что минувшей ночью Джервонта вничью завершил поединок против Ламонты Роуча (25-1-2; 10 КО). В 9 раунде чемпион пропустил джеб, после чего взял колено, однако рефери не отсчитал нокдаун.
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