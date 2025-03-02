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Джервонта рассказал, сколько еще поединков проведет на профи-ринге

Бокс

Осталось не долго

Джервонта рассказал, сколько еще поединков проведет на профи-ринге

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис (30-0-1; 28 КО) рассказал, сколько еще поединков планирует провести на профессиональном ринге. Его слова цитирует SecondOut:

"Да, это точно изменило мои планы, это точно изменило мои планы. Пожалуй, теперь у меня будет еще четыре боя" – сказал Дэвис.

Напомним, что минувшей ночью Джервонта вничью завершил поединок против Ламонты Роуча (25-1-2; 10 КО). В 9 раунде чемпион пропустил джеб, после чего взял колено, однако рефери не отсчитал нокдаун.

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