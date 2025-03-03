Чемпион UFC хочет провести поединок против Усика

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра рассказал, что хочет выйти на поединок против украинского чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует Stake:

– Недавно Александр Усик вызвал вас на супербой. Состоялись ли переговоры между Турки и Дейной Вайтом?

– Честно говоря, не знаю. Очевидно, я смотрел его интервью, но сейчас я очень сосредоточен на своем бою. Если с моим поединком все получится, потом об этом поговорим. У меня есть интересы, и я думаю, что это имеет большой смысл. Я думаю, что между этими ребятами и UFC существует партнерство, поэтому посмотрим, что произойдет.

– Если бы вам пришлось выбрать один бой после Анкалаева – кто бы это был? Дю Плесси, Джонс или Усик?

– Это трудный выбор. Если бы мы говорили о том, какое сражение наиболее выгодно и лучше для меня, я бы сказал Дю Плесси. У Джона Джонса есть другая весовая категория, и есть другие параметры, но в идеале я действительно хочу боксировать с Усиком, – сказал Перейра.