  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Перспективный британский супертяж хочет поединка против Усика
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Перспективный британский супертяж хочет поединка против Усика

Бокс
Обновлено

Вряд ли это произойдет

Перспективный британский супертяж хочет поединка против Усика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британский супертяж Мозес Итаума рассказал, что хотел бы провести поединок против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).

"Усик сказал, что проведет еще два боя, но я хочу, чтобы это был Дюбуа и я. Это было бы здорово.

Очень круто сказать, что я делил ринг с таким человеком. Я спарринговал с Дюбуа, Джошуа, Баколи, Фьюри. Единственный с кем я не встречался в ринге – Александр Усик. Так что было бы здорово встретится с ним, как в реальном бою, так и в спарринге" – сказал Итаума.

Напомним, что чемпион UFC хочет провести поединок против Усика.

По теме
yellow-arrow
Чемпион UFC хочет провести поединок против Усика
yellow-arrow
Джервонта рассказал, сколько еще поединков проведет на профи-ринге
yellow-arrow
Кроуфорд уверен, что Роуч победил Дэвиса
Александр Усик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости