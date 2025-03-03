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Перспективный британский супертяж хочет поединка против Усика
Вряд ли это произойдет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Мозес Итаума рассказал, что хотел бы провести поединок против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).
"Усик сказал, что проведет еще два боя, но я хочу, чтобы это был Дюбуа и я. Это было бы здорово.
Очень круто сказать, что я делил ринг с таким человеком. Я спарринговал с Дюбуа, Джошуа, Баколи, Фьюри. Единственный с кем я не встречался в ринге – Александр Усик. Так что было бы здорово встретится с ним, как в реальном бою, так и в спарринге" – сказал Итаума.
Напомним, что чемпион UFC
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