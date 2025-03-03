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Бывший тренер Фьюри выступает против поединка с Джошуа

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Бывший тренер Фьюри выступает против поединка с Джошуа

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Бывший тренер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) Энди Ли рассказал, как относится к организации возможного поединка своего подопечного против Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).

"Мне все равно, будут ли они драться друг с другом, но я был бы рад, если ребята уйдут на пенсию не встретившись или пойдут каждый своим путем. Если Тайсон и Энтони все-таки примут решение сразиться, то я поддержу Фьюри. Думаю, что он победит" – сказал Ли.

Напомним, что перспективный британский супертяж хочет поединка против Усика.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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