Бывший тренер Фьюри выступает против поединка с Джошуа

Бывший тренер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) Энди Ли рассказал, как относится к организации возможного поединка своего подопечного против Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).

"Мне все равно, будут ли они драться друг с другом, но я был бы рад, если ребята уйдут на пенсию не встретившись или пойдут каждый своим путем. Если Тайсон и Энтони все-таки примут решение сразиться, то я поддержу Фьюри. Думаю, что он победит" – сказал Ли.