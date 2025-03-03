Чемпион мира по версии WBO бросил вызов Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO в лёгком весе Кейшон Дэвис заявил, что хотел бы провести объединительный бой с действующим чемпионом по версии IBF украинцем Василием Ломаченко.

"У Ломаченко была потрясающая карьера. Он сделал много и достаточно для спорта. Он может просто уйти на пенсию и закончить. Если он захочет дать мне возможность, я буду благодарен и признателен за возможность, что он вышел на свой последний бой против меня. Это сказало бы о многом. Он может драться с такими большими именами, как Шакур Стивенсон и Джервонта Дэвис. Я тоже большое имя. Бой против меня был бы очень выгоден с точки зрения бизнеса", — приводит слова Дэвиса The Ring.

В феврале 2025 года Дэвис завоевал титул WBO после того, как деклассировал другого украинского экс-чемпиона мира — Дениса Беринчика, нокаутировав его в четвёртом раунде.