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Джервонта Дэвис: Судьи отобрали у меня победу и свели бой к ничьей
Нас ожидает реванш?
фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Джервонта Дэвис считает, что судьи вынесли несправедливый вердикт в его поединке с обладателем пояса WBA во втором полулёгком весе Ламонтом Роучем, который состоялся 2 марта в Нью-Йорке. Бой продлился все 12 раундов и был признан ничьей решением большинства судей.
"Судьи отобрали у меня победу в бою и свели его к ничьей, поскольку я сделал глупую ошибку — опустился на колено. Но я нанёс больше всего ударов в бою. Хотя понимаю, что не должен был так делать. Однако этот гель для волос попал мне в глаза и жёг их!" — написал Дэвис на своей странице в социальных сетях.
Ламонт Роуч не оставил без внимания слова Дэвиса и в скором времени ответил ему.
"Его послание обществу — безумие", — написал Роуч на своей странице в социальных сетях.
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