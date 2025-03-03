  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джервонта Дэвис: Судьи отобрали у меня победу и свели бой к ничьей
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джервонта Дэвис: Судьи отобрали у меня победу и свели бой к ничьей

Бокс

Нас ожидает реванш?

Джервонта Дэвис: Судьи отобрали у меня победу и свели бой к ничьей

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Джервонта Дэвис считает, что судьи вынесли несправедливый вердикт в его поединке с обладателем пояса WBA во втором полулёгком весе Ламонтом Роучем, который состоялся 2 марта в Нью-Йорке. Бой продлился все 12 раундов и был признан ничьей решением большинства судей.

"Судьи отобрали у меня победу в бою и свели его к ничьей, поскольку я сделал глупую ошибку — опустился на колено. Но я нанёс больше всего ударов в бою. Хотя понимаю, что не должен был так делать. Однако этот гель для волос попал мне в глаза и жёг их!" — написал Дэвис на своей странице в социальных сетях.

Ламонт Роуч не оставил без внимания слова Дэвиса и в скором времени ответил ему.

"Его послание обществу — безумие", — написал Роуч на своей странице в социальных сетях.

По теме
yellow-arrow
Украинский блогер Михаил Лебига вызвал на спарринг Александра Усика
yellow-arrow
Чемпион мира по версии WBO бросил вызов Ломаченко
yellow-arrow
Тедди Атлас: Рефери испортил бой Роуча и Джервонты Дэвиса
Джервонта Дэвис
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости