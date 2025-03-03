Украинский блогер Михаил Лебига вызвал на спарринг Александра Усика

Известный украинский блогер Михаил Лебига вызвал чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика на дружеский спарринг.

"Александр Усик, я в ваших перчатках вызываю вас на спарринг. Тот, кто победит в нашем поединке, забирает бутерброд с двумя кусками колбасы", – сказал Лебига.

Напомним, что Александр Усик является чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO.