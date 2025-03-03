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Украинский блогер Михаил Лебига вызвал на спарринг Александра Усика

Бокс

Хватит хотя бы на раунд?

Украинский блогер Михаил Лебига вызвал на спарринг Александра Усика

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский блогер Михаил Лебига вызвал чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика на дружеский спарринг.

"Александр Усик, я в ваших перчатках вызываю вас на спарринг. Тот, кто победит в нашем поединке, забирает бутерброд с двумя кусками колбасы", – сказал Лебига.

Напомним, что Александр Усик является чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO.

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Александр Усик
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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 22:46
Заповіт написав ???
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 22:46
Заповіт написав ???
Ответить
0
0

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