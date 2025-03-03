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Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер назвал лучшего боксера в истории

Бокс

И он не из действующих чемпионов

Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер назвал лучшего боксера в истории

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный ринг-анонсер Майкл Баффер рассказал, кого считает лучшим боксером в истории. Слова приводит Ready To Fight.

"Если говорить о лучшем бойце всех времен, я считаю, что это Шугар Рэй Робинсон. Был такой фильм — Бешеный бык. И он начинается с боя, в котором Джейк Ламотта избивает Шугара Рэя Робинсона. Но если посмотреть с точки зрения бокса, Робинсон был полусредневесом, а Ламотта — в среднем весе. Но это был Нью-Йорк, и они просто должны были драться между собой, потому что заключили соглашение.

Робинсон всегда побеждал Ламотту. У него был рекорд 40-0, он был легче, но дрался с более тяжелым соперником и проиграл первый бой. Они встретились снова — только через 21 день. Но за неделю до этого Робинсон провел еще десять раундов. Он вернулся и победил Ламотту. Это лучший боксер в истории бокса, без всяких сомнений", — сказал Баффер.

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