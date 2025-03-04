  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Стало известно, когда Гвоздик планирует вернуться на ринг
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, когда Гвоздик планирует вернуться на ринг

Бокс

Вопрос один – зачем

Стало известно, когда Гвоздик планирует вернуться на ринг

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик рассказал о дате своего следующего поединка. Об этом сообщает The Ring.

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 планирует вернуться на ринг 19 апреля на шоу Golden Boy Promotions.

37-летний Гвоздик сейчас проживает в Камарильо, штат Калифорния, и тренируется в боксерском клубе Brickhouse в Северном Голливуде под руководством тренера Марко Контрераса.

Гвоздик последний раз сражался в июне 2024 года и проиграл Дэвиду Бенавидесу единогласным решением судей. Это было второе поражение для Александра в его карьере.

Напомним, что ранее легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер назвал лучшего боксера в истории.

По теме
yellow-arrow
Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер назвал лучшего боксера в истории
yellow-arrow
Украинский блогер Михаил Лебига вызвал на спарринг Александра Усика
yellow-arrow
Джервонта Дэвис: Судьи отобрали у меня победу и свели бой к ничьей
Александр Гвоздик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости