Стало известно, когда Гвоздик планирует вернуться на ринг

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик рассказал о дате своего следующего поединка. Об этом сообщает The Ring.

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 планирует вернуться на ринг 19 апреля на шоу Golden Boy Promotions .

37-летний Гвоздик сейчас проживает в Камарильо, штат Калифорния, и тренируется в боксерском клубе Brickhouse в Северном Голливуде под руководством тренера Марко Контрераса.

Гвоздик последний раз сражался в июне 2024 года и проиграл Дэвиду Бенавидесу единогласным решением судей. Это было второе поражение для Александра в его карьере.