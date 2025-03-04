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Стало известно, когда Гвоздик планирует вернуться на ринг
Вопрос один – зачем
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик рассказал о дате своего следующего поединка. Об этом сообщает The Ring.
Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 планирует вернуться на ринг 19 апреля на шоу Golden Boy Promotions.
37-летний Гвоздик сейчас проживает в Камарильо, штат Калифорния, и тренируется в боксерском клубе Brickhouse в Северном Голливуде под руководством тренера Марко Контрераса.
Гвоздик последний раз сражался в июне 2024 года и проиграл Дэвиду Бенавидесу единогласным решением судей. Это было второе поражение для Александра в его карьере.
Напомним, что ранее легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер
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