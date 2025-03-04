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Американский супертяж в наглой манере бросил вызов Усику
Ты кто вообще такой
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Американский супертяж Джаред Миллер вызвал на бой чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).
"Я думаю, что смогу победить Усика. Я больше и сильнее, выбрасываю больше ударов. Я более агрессивный, у меня крепче подбородок. Я более вынослив, чем остальные ребята.
Дело в том, что я был самым страшным супертяжеловесом на протяжении многих лет. Это из-за моей ударной силы, моей выносливости и того, как я прохожу сквозь своих соперников.
Фрэнк Уоррен и другие ребята всегда пытались дать мне сражение на последних минутах. Теперь у меня свободный агент и есть время подготовиться к поединкам. С полноценным тренировочным лагерем, я надеру Усику задницу. Это сто процентов" – сказал Миллер.
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