Бриедис – о Джервонте: И карма, и звездная болезнь, и многое другое

Латвийский боксер Майрис Бриедис прокомментировал выступление чемпиона мира в легком весе по версии WBA Джервонты Дэвиса (30-0-1; 28 КО) в его крайнем поединке.

"Что меня удивило на самом деле? Дэвис начал страдать от звездной болезни, потому что в Америке его бой на pay-per-view стоил 80 долларов. Это огромные деньги. Андеркард был так себе. Сам противник тоже считался ничего подобного.

В принципе, проходное было сражение. И карма, и звездная болезнь, и многое другое. Вот это, пожалуй, и скажу о Джервонте" – сказал Майрис в эфире своего канала.