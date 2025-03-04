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Бриедис – о Джервонте: И карма, и звездная болезнь, и многое другое

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Бриедис – о Джервонте: И карма, и звездная болезнь, и многое другое

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Латвийский боксер Майрис Бриедис прокомментировал выступление чемпиона мира в легком весе по версии WBA Джервонты Дэвиса (30-0-1; 28 КО) в его крайнем поединке.

"Что меня удивило на самом деле? Дэвис начал страдать от звездной болезни, потому что в Америке его бой на pay-per-view стоил 80 долларов. Это огромные деньги. Андеркард был так себе. Сам противник тоже считался ничего подобного.

В принципе, проходное было сражение. И карма, и звездная болезнь, и многое другое. Вот это, пожалуй, и скажу о Джервонте" – сказал Майрис в эфире своего канала.

Напомним, что ранее стало известно, когда Гвоздик намерен вернуться на ринг.

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