Бой Джо Джойса и Диллиана Уайта может быть отменен

Бой британских боксеров супертяжелого веса Диллиана Уайта (31-3, 21 КО) и Джо Джойса (16-3, 15 КО) отменен, пишет talkSPORT.

Причиной этого стала травма первого.

Поединок должен был состояться 5 апреля в Манчестере, однако теперь Джойс будет вынужден искать нового соперника.

Напомним, что в своем последнем поединке Джо единогласным решением судей уступил Дереку Чисоре, а в целом одержал лишь 1 победу в последних 4 поединках.