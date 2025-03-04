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Бой Джо Джойса и Диллиана Уайта может быть отменен

Бокс

Теперь придется искать другого соперника одному из боксеров

Бой Джо Джойса и Диллиана Уайта может быть отменен

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бой британских боксеров супертяжелого веса Диллиана Уайта (31-3, 21 КО) и Джо Джойса (16-3, 15 КО) отменен, пишет talkSPORT.

Причиной этого стала травма первого.

Поединок должен был состояться 5 апреля в Манчестере, однако теперь Джойс будет вынужден искать нового соперника.

Напомним, что в своем последнем поединке Джо единогласным решением судей уступил Дереку Чисоре, а в целом одержал лишь 1 победу в последних 4 поединках.

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