Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бой Джо Джойса и Диллиана Уайта может быть отменен
Теперь придется искать другого соперника одному из боксеров
Getty Images/Global Images Ukraine
Бой британских боксеров супертяжелого веса Диллиана Уайта (31-3, 21 КО) и Джо Джойса (16-3, 15 КО) отменен, пишет talkSPORT.
Причиной этого стала травма первого.
Поединок должен был состояться 5 апреля в Манчестере, однако теперь Джойс будет вынужден искать нового соперника.
Напомним, что в своем последнем поединке Джо единогласным решением судей уступил Дереку Чисоре, а в целом одержал лишь 1 победу в последних 4 поединках.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сын легенды сборной Бразилии присоединился к украинскому клубу
- Долгожданная арена в Петровом и амбициозный проект Полесья: какие стадионы будут построены в Украине в будущем.
- Милан переподписал основного хавбека, украинский нападающий будет играть в Румынии. Главные новости за 3 марта
- Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер назвал лучшего боксера в истории
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
- Милевский: Наше поколение на все забивало, а сейчас вы больше каблуки
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000