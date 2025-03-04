Уайт снялся с поединка против Джойса

Британский супертяж Диллиан Уайт не выйдет на ринг против своего соотечественника Джо Джойса во время вечера бокса 5 апреля в Манчестере.

Три профильных издания сообщают, что боксер получил травму и поэтому вынужден сняться с поединка. Джойсу в срочном порядке ищут нового соперника, однако пока нет даже теоретических предположений, кто это может быть.

Напомним, что свой последний поединок Уайт провел против немца Кристиана Хаммера 17 марта 2024 года. Тогда британец победил в третьем раунде – его соперник отказался продолжать сражение.