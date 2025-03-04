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Александр Усик принял вызов на спарринг от украинского блогера Лебиги

Бокс

Но есть одно условие

Александр Усик принял вызов на спарринг от украинского блогера Лебиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) согласился на вызов о спарринге от украинского блогера и стримера Михаила Лебиги.

"Привет, невероятный человек, я готов. Буханка хлеба, много колбасы и пиво", — прокомментировал Усик сообщение в Instagram.

Напомним, что в своем последнем поединке украинский чемпион одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри.

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Александр Усик
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Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
04.03.2025 в 19:29
Пока показательно мозги на ринге не выбьют, желающих по пиарьться меньше не станет
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
04.03.2025 в 19:29
Пока показательно мозги на ринге не выбьют, желающих по пиарьться меньше не станет
Ответить
0
0

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