Александр Усик принял вызов на спарринг от украинского блогера Лебиги

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) согласился на вызов о спарринге от украинского блогера и стримера Михаила Лебиги.

"Привет, невероятный человек, я готов. Буханка хлеба, много колбасы и пиво", — прокомментировал Усик сообщение в Instagram.

Напомним, что в своем последнем поединке украинский чемпион одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри.