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Александр Усик принял вызов на спарринг от украинского блогера Лебиги
Но есть одно условие
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) согласился на вызов о спарринге от украинского блогера и стримера Михаила Лебиги.
"Привет, невероятный человек, я готов. Буханка хлеба, много колбасы и пиво", — прокомментировал Усик сообщение в Instagram.
Напомним, что в своем последнем поединке украинский чемпион одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри.
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Gudvin85 (Киев)
04.03.2025 в 19:29
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