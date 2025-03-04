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Названа дата следующего боя Александра Гвозика

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Ждать осталось не так и долго

Названа дата следующего боя Александра Гвозика

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) проведет следующий бой 19 апреля.

Об этом боксер рассказал в интервью The Ring. Вечер бокса с участием Гвоздика будет организовывать промоутерская компания Golden Boy Promotions.

Имя соперника украинца пока неизвестно, однако ранее он хотел побоксировать с временным чемпионом WBC Каллумом Смитом.

В своем последнем поединке Гвоздик уступил американцу Давиду Бенавидесу.

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