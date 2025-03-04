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Названа дата следующего боя Александра Гвозика
Ждать осталось не так и долго
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) проведет следующий бой 19 апреля.
Об этом боксер рассказал в интервью The Ring. Вечер бокса с участием Гвоздика будет организовывать промоутерская компания Golden Boy Promotions.
Имя соперника украинца пока неизвестно, однако ранее он хотел побоксировать с временным чемпионом WBC Каллумом Смитом.
В своем последнем поединке Гвоздик уступил американцу Давиду Бенавидесу.
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