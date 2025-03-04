Названа дата следующего боя Александра Гвозика

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) проведет следующий бой 19 апреля.

Об этом боксер рассказал в интервью The Ring. Вечер бокса с участием Гвоздика будет организовывать промоутерская компания Golden Boy Promotions.

Имя соперника украинца пока неизвестно, однако ранее он хотел побоксировать с временным чемпионом WBC Каллумом Смитом.

В своем последнем поединке Гвоздик уступил американцу Давиду Бенавидесу.