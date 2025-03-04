Диллиан Уайт показал фото травмы из-за которой он снялся с боя с Джо Джойсом

Британский боксер супертяжелого веса Диллиан Уайт (31-3, 21 КО) рассказал о своей травме, из-за которой он снялся с боя против Джо Джойса (16-3, 15 КО).

"Я был в тренажерном зале и занимался, все должны были убрать свои гантели. Но кто-то этого не сделал, и его гантеля покатилась под скамейку. Я как раз в это время работал с гантелями, и когда пытался положить их, придавил палец между собственными гантелями и теми, что оставил другой. Его реально раздавило.

Мне наложили семь швов, чтобы помочь держать все на месте, потому что порез очень глубокий. Он идет вплоть до кости и нерва. Им пришлось заклеить его, а потом наложить швы, чтобы удержать все в месте. Также место, где это произошло, сложное, потому что легко может снова открыться.

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Мне сказали, что я не смогу бить в течение трех-четырех недель. Точно не могу наносить удары из-за пореза. Я не могу сгибать палец вообще. Каждый раз, когда я пытаюсь его сгибать, рана открывается снова, поэтому я даже не могу сжать кулак. Я пробую сгибать, но это невозможно.

Я не чувствую кончик пальца. Я могу чувствовать ниже пореза, но выше пореза не чувствую ничего. Не знаю, пройдет ли это со временем, когда палец заживет, или это останется навсегда", — сказал Уайт.

Напомним, что бой должен был состояться 5 апреля.