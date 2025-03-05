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Мартин Баколе выйдет в ринг с нигерийским нокаутером
Шанс на победу после поражения от Паркера
Фото: Getty Images
Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе (21-2, 16 КО) встретится в ринге с нигерийцем Эфе Аджагбой (20-1, 14 КО) 3 мая 2025 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Поединок состоится в андеркарде шоу Сауль "Канело" Альварес — Уильям Скал, сообщает BoxingScene. Изначально бой планировался в Нью-Йорке, но впоследствии был перенесен в Саудовскую Аравию в рамках Riyadh Season.
Этот поединок станет важным шагом для обоих боксеров в борьбе за позиции в супертяжелом весе. Баколе, который недавно потерпел поражение нокаутом от Джозефа Паркера, стремится вернуть себе статус одного из самых опасных бойцов дивизиона. Зато Аджагба, после победы над Гвидо Вианелло, надеется закрепить свое место среди топовых претендентов.
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