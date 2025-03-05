Белью раскритиковал Баколе за плохую физическую форму

Бывший чемпион мира по версии WBC Тони Белью раскритиковал форму Мартина Баколе, которая помешала ему в поединке с Джозефом Паркером.

"Он сказал, что не спарринговал с августа. Не выходи на ринг, чтобы потом объяснять, почему ты проиграл. Скажи сразу, что ты не готов.

Но, знаете, он молодец. Баколе спас этот вечер. Он не был обязан это делать, он готовился встретиться с Эфе Аджагбой.

Впрочем, никак нельзя оправдать вес 145 килограммов в межсезонье. Ты лентяй, а должен быть профессиональным спортсменом. За это тебе платят. Я надеюсь, что этот бой станет для него уроком, потому что Мартин очень хороший боец", – рассказал Беллью.

Напомним, Джозеф Паркер нокаутировал конголезца Мартина Баколе (22-2, 21 КО) во втором раунде.