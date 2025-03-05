  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Белью раскритиковал Баколе за плохую физическую форму
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Белью раскритиковал Баколе за плохую физическую форму

Бокс

Экс-чемпион мира раскритиковал Мартина Баколе

Белью раскритиковал Баколе за плохую физическую форму

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Бывший чемпион мира по версии WBC Тони Белью раскритиковал форму Мартина Баколе, которая помешала ему в поединке с Джозефом Паркером.

"Он сказал, что не спарринговал с августа. Не выходи на ринг, чтобы потом объяснять, почему ты проиграл. Скажи сразу, что ты не готов.

Но, знаете, он молодец. Баколе спас этот вечер. Он не был обязан это делать, он готовился встретиться с Эфе Аджагбой.

Впрочем, никак нельзя оправдать вес 145 килограммов в межсезонье. Ты лентяй, а должен быть профессиональным спортсменом. За это тебе платят. Я надеюсь, что этот бой станет для него уроком, потому что Мартин очень хороший боец", – рассказал Беллью.

Напомним, Джозеф Паркер нокаутировал конголезца Мартина Баколе (22-2, 21 КО) во втором раунде.

По теме
yellow-arrow
Мартин Баколе выйдет в ринг с нигерийским нокаутером
yellow-arrow
Диллиан Уайт показал фото травмы из-за которой он снялся с боя с Джо Джойсом
yellow-arrow
Названа дата следующего боя Александра Гвозика
Бокс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Casinobeats
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости