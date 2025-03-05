Джервонта Дэвис пересмотрел свои планы о завершении карьеры

Американский боксер Джервонта Дэвис, чемпион мира по версии WBA в легком весе, изменил свои планы относительно завершения профессиональной карьеры. Ранее 30-летний спортсмен заявлял, что покинет ринг по достижении этого возраста, однако после спорного поединка с Ламонтом Роучем пересмотрел свои намерения.

"Вероятно, впереди у меня еще четыре боя", — сообщил Дэвис, намекая на продолжение выступлений.

Решение боксера связано с недавним боем против Ламонта Роуча, обладателя титула во втором полулегком весе. Встреча завершилась неожиданной ничьей по решению большинства судей, что вызвало бурные дискуссии среди болельщиков и экспертов. Этот результат, похоже, мотивировал Дэвиса доказать свое превосходство в будущих поединках и продолжить борьбу за новые свершения в ринге.