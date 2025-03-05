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Стало известно, кто заменит Уайта в бою с Джо Джойсом

Бокс

Посмотрим, сумеет ли он оказать серьезную конкуренцию

Стало известно, кто заменит Уайта в бою с Джо Джойсом

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший обладатель временного титула WBO в супертяжёлом весе Джо Джойс, который планирует провести свой следующий бой 5 апреля в Манчестере (Англия), получил нового соперника вместо травмированного британца Диллиана Уайта. Теперь против Джойса выйдет хорватский проспект Филип Хргович. Об этом пишет портал Boxing Scene.

Напомним, что Джойс свой последний бой проводил в июле 2024 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от Дерека Чисоры.

Что касается Хрговича, то он свой предыдущий поединок провёл в июне 2024 года и также проиграл там техническим нокаутом в восьмом раунде ныне действующему чемпиону мира по версии IBF Даниэлю Дюбуа.

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Джо Джойс Филип Хргович
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