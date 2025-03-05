Хирн рассказал, может ли Джошуа выйти на поединок против Баколе

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, может ли его подопечный, супертяж Энтони Джошуа выйти на ринг против конголезца Мартина Баколе. Слова специалиста цитирует talksport.com:

"Думаю, что бой с Баколе все еще возможен, но Джошуа, вероятно, будут критиковать, если он встретится с Мартином. Это мое мнение" – сказал Хирн.

Напомним, что свой крайний поединок Джошуа провел в сентябре прошлого года, проиграв нокаутом чемпиону по версии IBF Даниелю Дюбуа. Конголезец последний бой имел в прошлом месяце и нокаутом проиграл Джозефу Паркеру.