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Хирн рассказал, может ли Джошуа выйти на поединок против Баколе

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Хирн рассказал, может ли Джошуа выйти на поединок против Баколе

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, может ли его подопечный, супертяж Энтони Джошуа выйти на ринг против конголезца Мартина Баколе. Слова специалиста цитирует talksport.com:

"Думаю, что бой с Баколе все еще возможен, но Джошуа, вероятно, будут критиковать, если он встретится с Мартином. Это мое мнение" – сказал Хирн.

Напомним, что свой крайний поединок Джошуа провел в сентябре прошлого года, проиграв нокаутом чемпиону по версии IBF Даниелю Дюбуа. Конголезец последний бой имел в прошлом месяце и нокаутом проиграл Джозефу Паркеру.

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Энтони Джошуа Мартин Баколе
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