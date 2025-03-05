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Известный британский тренер прокомментировал удар ниже пояса в поединке Усик-Дюбуа
Все правильно
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский тренер Питер Фьюри прокомментировал случай с ударом ниже пояса в первом поединке Усик-Фьюри.
"Я каждый день хожу в зал и вижу такие удары. Я не раз просматривал этот удар. Это было попадание в пах – между бедром и тазом. Попади туда – и это погасит свет любому супертяжеловесу. Это однозначно был удар ниже пояса.
Видели ли мы, что удары по корпусу – это слабое место Усика? Да, конечно. Но Дюбуа нужно комбинировать, не правда ли? И кажется, что у Усика есть все ответы" – сказал Фьюри.
Напомним, ранее Хирн
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