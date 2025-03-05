Известный британский тренер прокомментировал удар ниже пояса в поединке Усик-Дюбуа

Британский тренер Питер Фьюри прокомментировал случай с ударом ниже пояса в первом поединке Усик-Фьюри.

"Я каждый день хожу в зал и вижу такие удары. Я не раз просматривал этот удар. Это было попадание в пах – между бедром и тазом. Попади туда – и это погасит свет любому супертяжеловесу. Это однозначно был удар ниже пояса.

Видели ли мы, что удары по корпусу – это слабое место Усика? Да, конечно. Но Дюбуа нужно комбинировать, не правда ли? И кажется, что у Усика есть все ответы" – сказал Фьюри.