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Известный британский тренер прокомментировал удар ниже пояса в поединке Усик-Дюбуа

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Известный британский тренер прокомментировал удар ниже пояса в поединке Усик-Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский тренер Питер Фьюри прокомментировал случай с ударом ниже пояса в первом поединке Усик-Фьюри.

"Я каждый день хожу в зал и вижу такие удары. Я не раз просматривал этот удар. Это было попадание в пах – между бедром и тазом. Попади туда – и это погасит свет любому супертяжеловесу. Это однозначно был удар ниже пояса.

Видели ли мы, что удары по корпусу – это слабое место Усика? Да, конечно. Но Дюбуа нужно комбинировать, не правда ли? И кажется, что у Усика есть все ответы" – сказал Фьюри.

Напомним, ранее Хирн рассказал, может ли Джошуа выйти на поединок против Баколе.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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