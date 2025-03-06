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Авторитетное издание опубликовало рейтинг Р4Р, Усик – снова лидер
Лучшие в мире
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетное издание CBS Sports опубликовало рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Возглавил список Р4Р украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО). Вторая позиция у японца Наоя Иноуэ, а ТОП-3 замыкает "нейтральный" Дмитрий Бивол.
ТОП-10 рейтинга:
1. Александр Усик
2. Наоя Иноуэ
3. Дмитрий Бивол
4. Теренс Кроуфорд
5. Артур Бетербиев
6. Сауль Альварес
7. Джесси Родригес
8. Давид Бенавидес
9. Дзунто Накатани
10. Джервонта Дэвис
Напомним, ранее Хирн
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