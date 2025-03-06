Авторитетное издание опубликовало рейтинг Р4Р, Усик – снова лидер

Авторитетное издание CBS Sports опубликовало рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Возглавил список Р4Р украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО). Вторая позиция у японца Наоя Иноуэ, а ТОП-3 замыкает "нейтральный" Дмитрий Бивол.

ТОП-10 рейтинга:

1. Александр Усик

2. Наоя Иноуэ

3. Дмитрий Бивол

4. Теренс Кроуфорд

5. Артур Бетербиев

6. Сауль Альварес

7. Джесси Родригес

8. Давид Бенавидес

9. Дзунто Накатани

10. Джервонта Дэвис