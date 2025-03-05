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Белью подверг сокрушительной критике Баколе

Бокс
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Белью подверг сокрушительной критике Баколе

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший британский супертяж Тони Белью прокомментировал решение конголезца Мартина Баколе выйти на бой против Джозефа Паркера.

"Мартин Баколе – большая проблема для всех супертяжеловесов. Но сейчас он фактически продался за деньги. С ним никто больше не захочет драться, потому что он опасен. Да, этот парень очень опасен. Ты не хочешь сражаться против него" – сказал Белье.

Напомним, что бой Паркер-Баколе состоялся 22 февраля в Эр-Рияде. Конголезец проиграл нокаутом во втором раунде. Мартин согласился заменить чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа и спасти бой новозеландца.

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