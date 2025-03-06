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WBA дала Усику два года для организации обязательной защиты
Просто шикарно
Фото: Getty Images
Всемирная боксерская ассоциация выступила с заявлением, в котором указала сроки для проведения обязательной защиты своего пояса, которым сейчас владеет украинский супертяж Александр Усик.
"Комитет проанализировал текущее состояние дивизиона, индивидуальную ситуацию украинского чемпиона и предоставил ему 24-месячный срок для проведения обязательной защиты титула. Цель этого решения – дать боксеру возможность провести поединки с сильнейшими соперниками в дивизионе.
Усик участвует в определяющих поединках мирового бокса, открывая новую эру в этом виде спорта. По этой причине чемпионский комитет, руководствуясь внутренними правилами и актуальной ситуацией в мировом боксе, делает акцент на организации боев высочайшего качества.
Именно поэтому период обязательной защиты был продлен, давая Усику гибкость в выборе лучших возможных поединков" – говорится в заявлении.
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