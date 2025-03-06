Промоутер Дюбуа хочет боя против Усика в Лондоне

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, что хочет организовать поединок своего подопечного против украинского чемпиона Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует talkSPORT

"Я встретился с Дюбуа и его отцом, и мы работаем над его следующим сражением.

Надеюсь, скоро мы сможем это официально объявить. Поединок с Усиком? Я бы с удовольствием организовал его. Это отличный поединок, отличный реванш с реальной историей. Два лучших сверхтяжеловеса сойдутся в бою – это было бы фантастически. Если нам удастся это устроить, я буду в восторге. Бой, который я хотел бы организовать, и к которому стремится Даниэль – это реванш с Александром.

Усик против Даниэля – это грандиозное сражение, которое могло бы распродать "Уэмбли" за один день. Если нам удастся это согласовать, он вполне может произойти именно там. Именно этого я хочу.

Я очень хотел бы обеспечить нашему парню преимущество домашнего ринга, и это было бы грандиозным событием" – сказал Уоррен.