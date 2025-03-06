Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер Дюбуа хочет боя против Усика в Лондоне
Было бы неплохо
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, что хочет организовать поединок своего подопечного против украинского чемпиона Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует talkSPORT
"Я встретился с Дюбуа и его отцом, и мы работаем над его следующим сражением.
Надеюсь, скоро мы сможем это официально объявить. Поединок с Усиком? Я бы с удовольствием организовал его. Это отличный поединок, отличный реванш с реальной историей. Два лучших сверхтяжеловеса сойдутся в бою – это было бы фантастически. Если нам удастся это устроить, я буду в восторге. Бой, который я хотел бы организовать, и к которому стремится Даниэль – это реванш с Александром.
Усик против Даниэля – это грандиозное сражение, которое могло бы распродать "Уэмбли" за один день. Если нам удастся это согласовать, он вполне может произойти именно там. Именно этого я хочу.
Я очень хотел бы обеспечить нашему парню преимущество домашнего ринга, и это было бы грандиозным событием" – сказал Уоррен.
Популярное сейчас
- "Буквально перед ударом...". Зеленский отреагировал на обстрел отеля в Кривом Роге
- "Мир не может означать капитуляцию Украины". Зеленский отреагировал на слова Макрона
- Отскок года в Париже, 9-месячный бан Фонсеки и фиаско Алонсо. Главные новости за 5 марта
- Известный британский тренер прокомментировал удар ниже пояса в поединке Усик-Дюбуа
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО