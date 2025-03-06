Промоутер Кличко: Он хочет побороться за титул чемпиона мира

Том Леффлер, экс-промоутер украинского супертяжа Владимира Кличко рассказал, желает ли его подопечный вернуться на ринг.

"Владимир – историческая фигура. Я не хочу догадываться, но насколько понимаю, он хочет сразиться за титул чемпиона мира. Если кто-то может вернуться в его возрасте, то это Владимир Кличко. Он в потрясающей форме.

Есть так много замечательных вариантов: реванш против Джошуа или Фьюри, бой против Дюбуа – это отличный поединок. Но это должен решать Владимир. Я позволю ему говорить о себе. Как поклонник бокса, я хотел бы, чтобы он вернулся" – сказал Леффлер.