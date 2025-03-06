Самое милое фото дня: Усик на прогулке с младшей дочерью

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен показал снимок с прогулки с младшей дочерью Марией. Соответствующий пост Александр опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что WBA дала Усику два года для организации обязательной защиты.