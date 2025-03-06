Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Самое милое фото дня: Усик на прогулке с младшей дочерью
Отцовтсво ему подходит
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен показал снимок с прогулки с младшей дочерью Марией. Соответствующий пост Александр опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что WBA дала Усику
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Буквально перед ударом...". Зеленский отреагировал на обстрел отеля в Кривом Роге
- "Мир не может означать капитуляцию Украины". Зеленский отреагировал на слова Макрона
- "Футбол - это не об идеальности". Трубин - о поражении от Барселоны
- Чемпион мира по версии WBO бросил вызов Ломаченко
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000