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Самое милое фото дня: Усик на прогулке с младшей дочерью

Бокс
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Отцовтсво ему подходит

Самое милое фото дня: Усик на прогулке с младшей дочерью

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен показал снимок с прогулки с младшей дочерью Марией. Соответствующий пост Александр опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Самое милое фото дня: Усик на прогулке с младшей дочерью - изображение 1

Напомним, что WBA дала Усику два года для организации обязательной защиты.

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