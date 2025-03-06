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Де ла Хойя о бое Дэвиса и Роуча: В 90-е точно отсчитали бы нокдаун

Бокс

Возможно, экс-чемпион мира и прав

Де ла Хойя о бое Дэвиса и Роуча: В 90-е точно отсчитали бы нокдаун

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, американец Оскар де ла Хойя высказался о титульном поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем, состоявшемся на минувших выходных в Бруклине (США).

Напомним, в девятом раунде Дэвис встал на колено, однако рефери не засчитал нокдаун. Поединок завершился вничью.

"Если бы вы встали на колено в 1990-х или 2000-х, вам бы точно отсчитали нокдаун. Не знаю, что случилось с рефери. Почему он принял такое решение? В Нью-Йорке любят Танка… И дело не в том, пропустил ли Джервонта удар и был ли он потрясён. Просто есть правила", — сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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