Теофимо Лопес дал прогноз на потенциальный поединок Дэвис-Стивенсон

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теофимо Лопес дал свой прогноз на потенциальный поединок между чемпионом в легком весе по версии WBC Шакуром Стивенсоном и обладателем пояса WBA Джервонтой Дэвисом.

"Я все еще думаю, что Джервонта победит Шакура. Технически… я просто так думаю" – сказал Теофим.