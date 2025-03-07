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Теофимо Лопес дал прогноз на потенциальный поединок Дэвис-Стивенсон

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Теофимо Лопес дал прогноз на потенциальный поединок Дэвис-Стивенсон

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Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теофимо Лопес дал свой прогноз на потенциальный поединок между чемпионом в легком весе по версии WBC Шакуром Стивенсоном и обладателем пояса WBA Джервонтой Дэвисом.

"Я все еще думаю, что Джервонта победит Шакура. Технически… я просто так думаю" – сказал Теофим.

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Источник:
secondsout.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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