The Ring объявил о двух следующих боях Наои Иноуэ

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ до конца 2025 года проведёт по крайней мере два поединка. Об этом пишет The Ring.

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По данным источника, 4 мая в Лас-Вегасе Наоя должен сразиться с мексиканцем Рамоном Карденасом. А 14 сентября в случае победы проведёт бой с представителем Узбекистана Муроджоном Ахмадалиевым в Токио.

Напомним, что Иноуэ в своем последнем бою одержал досрочную победу над японским боксером Ким Е Юном.