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The Ring объявил о двух следующих боях Наои Иноуэ
Все они состоятся в 2025 году
Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ до конца 2025 года проведёт по крайней мере два поединка. Об этом пишет The Ring.
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По данным источника, 4 мая в Лас-Вегасе Наоя должен сразиться с мексиканцем Рамоном Карденасом. А 14 сентября в случае победы проведёт бой с представителем Узбекистана Муроджоном Ахмадалиевым в Токио.
Напомним, что Иноуэ в своем последнем бою одержал досрочную победу над японским боксером Ким Е Юном.
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