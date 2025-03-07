Теофимо Лопес: Я все еще думаю, что Джервонта выиграет у Шакура

Чемпион WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (21-1, 13 КО) высказался о возможном бое американского чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 КО) и его соотечественника, чемпиона WBC Шакура Стивенсона (23-0, 11 КО).

"Я все еще думаю, что Джервонта выиграет у Шакура. Я просто так думаю. Считаю, что это все было Дэвису нужно", — сказал Лопес.

Напомним, что 22 февраля Шакур досрочно победил Джоша Педли, а Джервонта 1 марта провел бой с Ламонтом Роучем вничью.