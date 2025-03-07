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Сауль Альварес готов выйти в ринг с блогером

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Но нужно немного подождать

Сауль Альварес готов выйти в ринг с блогером

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мексиканский чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес уверен, что огромная аудитория фанатов с нетерпением ждёт его поединка против популярного блогера Джейка Пола.

"Я думаю, все хотят увидеть, как я бью Джейка Пола. Я не называю это боем, я называю это событием. Это событие должно подождать. Сейчас не время устраивать подобное событие в моей карьере. Возможно, в конце моей карьеры, когда я выйду на пенсию. Посмотрим", — сказал Альварес на YouTube-канале Hot 97.

Напомним, что следующий бой Альвареса состоится 3 мая в Саудовской Аравии, где сразится за абсолютное чемпионство во втором среднем весе с обладателем пояса IBF Уильямом Скуллом.

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Сауль Альварес
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