Альварес – о колене Джервонты: Это дисквалификация, без сомнений

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес прокомментировал поведение Джервонты Дэвиса (30-0-1; 28 КО) в поединке против Ламонты Роуча (25-1-2; 10 КО), когда чемпион по версии WBA решил встать на колено в одном из эпизодов, а рефери не засчитал нокдаун. Слова Канело цитирует Happy Punch:

"По-моему, это была ничья. Но Дэвис встал на колено, плюс его секунданты поднялись в угол и положили полотенце на его лицо. А это дисквалификация без сомнений. Он должен был проиграть со счетом 10-8 в этом раунде, по крайней мере. Я говорю о правилах, но, знаете ли, это не мое дело" – сказал Альварес.