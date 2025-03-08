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Экс-соперник Ломаченко дал прогноз на бой украинца против Джервонты
Однозначный ответ
Getty Images/Global Images Ukraine
Австралийский боксер Джордж Камбосос дал свой прогноз на потенциальный поединок между украинским чемпионом по версии IBF Василием Ломаченко и обладателем титула WBA Джервонтой Дэвисом. Его слова цитирует DAZN:
"Джервонта... Ну мы все видели, как он выглядел в поединке против Ламонты Роуча. А вы представьте, если бы вместо Роуча там был, например, Ломаченко. Или Тео Лопес. Или Дэвин Хэйни.
Есть ли у Джервонты какие-то шансы против них? Я думаю, что нет" – сказал Камбосос.
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