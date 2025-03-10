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Экс-чемпион мира: Дюбуа может снова завалить Усика на канвас
Очень смешно
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира по боксу Барри Макгиган поделился своим мнением по поводу второго поединка между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2);
"Дюбуа нужно быть очень агрессивным в реванше. Усик умеет наносить фальшивые удары. Дюбу нужно работать джебом прямо в центр его грудной клетки. Надо прессинговать Усика, а затем сразу выбрасывать удары из правой или левой хуки. Если Дюбуа правильно попадет, он нокаутирует кого угодно. Но нужно уметь попасть по Усику, этот украинец – мешок с трюками.
Думаю, реванш будет ближе, чем первый бой. Дюбуа может его снова завалить на канвс. Но я отдаю предпочтение Усику в реванше из-за его опыта" – сказал Барри.
Напомним, что первое сражение Усик-Дюбуа завершилось нокаутом в девятом раунде.
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