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Усик возглавляет обновленный рейтинг The Ring, Джервонта Дэвис покинул топ-10
Украинский чемпион уверенно держит первую строчку
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Джервонта Дэвис покинул топ-10 рейтинга pound-4-pound журнала The Ring после своего ничейного противостояния с обладателем пояса WBA во втором полулёгком весе Ламонтом Роучем.
Стоит отметить, что в предыдущем месяце Дэвис занимал там восьмую позицию, но теперь вместо него на десятое место добавлен действующий обладатель временного титула WBC и обычного пояса WBA в полутяжёлом весе Дэвид Бенавидес.
Топ-10 по версии The Ring:
1. Александр Усик
2. Наоя Иноуэ
3. Теренс Кроуфорд
4. Дмитрий Бивол
5. Артур Бетербиев
6. Джесси Родригес
7. Сауль "Канело" Альварес
8. Дзунто Накатани
9. Девин Хейни
10. Дэвид Бенавидес
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