Тайсон Фьюри намекнул на возвращение в бокс

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) на своей странице опубликовал видео со стадиона "Олд Траффорд" в Манчестере.

Боксер подписал эту публикацию так: "Скучали по мне? Театр грез. 2025".

Напомним, что после поражения в реванше от украинского чемпиона Александра Усика британец объявил о завершении карьеры.