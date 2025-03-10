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Тайсон Фьюри намекнул на возвращение в бокс

Бокс

Очередное возвращение

Тайсон Фьюри намекнул на возвращение в бокс

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) на своей странице опубликовал видео со стадиона "Олд Траффорд" в Манчестере.

Боксер подписал эту публикацию так: "Скучали по мне? Театр грез. 2025".

Напомним, что после поражения в реванше от украинского чемпиона Александра Усика британец объявил о завершении карьеры.

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Тайсон Фьюри
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