Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайсон Фьюри намекнул на возвращение в бокс
Очередное возвращение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) на своей странице опубликовал видео со стадиона "Олд Траффорд" в Манчестере.
Боксер подписал эту публикацию так: "Скучали по мне? Театр грез. 2025".
Напомним, что после поражения в реванше от украинского чемпиона Александра Усика британец объявил о завершении карьеры.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сохраняя традиции. Шахтер представил очередного бразильского новичка
- Экс-игрок сборной Украины станет ассистентом Костышина в Колосе
- Экс-игрок Динамо - о Суркисе: Мне сказали, что я не с тем человеком пожал руки
- Экс-соперник Ломаченко дал прогноз на бой украинца против Джервонты
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
100 000