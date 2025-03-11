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Теофимо дал пощечину своему сопернику во время битвы взглядов. Видео

Бокс
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Шоу начинается

Теофимо дал пощечину своему сопернику во время битвы взглядов. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теофимо Лопес (21-1; 13 КО) дал пощечину Арнольду Барбосе (32-0; 11 КО) во время битвы взглядов.

Претендент сначала сбил шляпу со своего соперника, а тот в свою очередь с ответом не заставил себя ждать – неожиданная плюха в лицо – лучшая реакция на провокацию.

Напомним, что бой Лопес-Барбоса состоится 2 мая в Нью-Йорке (США).

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Теофимо Лопес
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