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Теофимо дал пощечину своему сопернику во время битвы взглядов. Видео
Шоу начинается
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теофимо Лопес (21-1; 13 КО) дал пощечину Арнольду Барбосе (32-0; 11 КО) во время битвы взглядов.
Претендент сначала сбил шляпу со своего соперника, а тот в свою очередь с ответом не заставил себя ждать – неожиданная плюха в лицо – лучшая реакция на провокацию.
Напомним, что бой Лопес-Барбоса состоится 2 мая в Нью-Йорке (США).
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