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Фьюри поможет тренировать сборную Англии на благотворительном матче Soccer Aid 2025
Этого только не хватало
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Бывший британский супертяж Тайсон Фьюри рассказал, что поможет Уэйну Руни тренировать сборную Англии на благотворительном матче Soccer Aid 2025.
"Перспектива привести мою команду Англии к победе в этом июне волнует меня, как и любой бой за титул в тяжелом весе.
Все знают, что я большой фанат "Манчестер Юнайтед", поэтому для меня этот матч особенно важен, ведь он состоится на "Олд Траффорд", и я смогу работать с одним из своих героев – Уэйном Руни" – сказал боксер.
Напомним, что благотворительный матч состоится 15 июня и проводится с далекого 2006 года.
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