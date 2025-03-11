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Фьюри поможет тренировать сборную Англии на благотворительном матче Soccer Aid 2025

Бокс

Этого только не хватало

Фьюри поможет тренировать сборную Англии на благотворительном матче Soccer Aid 2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший британский супертяж Тайсон Фьюри рассказал, что поможет Уэйну Руни тренировать сборную Англии на благотворительном матче Soccer Aid 2025.

"Перспектива привести мою команду Англии к победе в этом июне волнует меня, как и любой бой за титул в тяжелом весе.

Все знают, что я большой фанат "Манчестер Юнайтед", поэтому для меня этот матч особенно важен, ведь он состоится на "Олд Траффорд", и я смогу работать с одним из своих героев – Уэйном Руни" – сказал боксер.

Напомним, что благотворительный матч состоится 15 июня и проводится с далекого 2006 года.

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