Фьюри поможет тренировать сборную Англии на благотворительном матче Soccer Aid 2025

Бывший британский супертяж Тайсон Фьюри рассказал, что поможет Уэйну Руни тренировать сборную Англии на благотворительном матче Soccer Aid 2025.

"Перспектива привести мою команду Англии к победе в этом июне волнует меня, как и любой бой за титул в тяжелом весе.

Все знают, что я большой фанат "Манчестер Юнайтед", поэтому для меня этот матч особенно важен, ведь он состоится на "Олд Траффорд", и я смогу работать с одним из своих героев – Уэйном Руни" – сказал боксер.

Напомним, что благотворительный матч состоится 15 июня и проводится с далекого 2006 года.