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Хижняк: Сейчас мне нужно время для того, чтобы восстановиться после травм

Бокс
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Надо залечить раны

Хижняк: Сейчас мне нужно время для того, чтобы восстановиться после травм

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, олимпийский чемпион Александр Хижняк рассказал о своих планах на ближайшее будущее. Его слова цитирует sportbusiness.media:

– Какие ваши цели на будущее?

– Я боксер, я счастлив, что я имею отношение к этому виду спорта. В ближайшем будущем я хочу восстановиться и начать работать напрямую, уже выходя на ринг.

– Когда ожидать вашего участия в следующих поединках?

– Сейчас мне нужно время для того, чтобы восстановиться после травм. Я думаю, что это может быть в этом году или в начале следующего, – сказал Хижняк.

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