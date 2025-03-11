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Хижняк: Сейчас мне нужно время для того, чтобы восстановиться после травм
Надо залечить раны
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер, олимпийский чемпион Александр Хижняк рассказал о своих планах на ближайшее будущее. Его слова цитирует sportbusiness.media:
– Какие ваши цели на будущее?
– Я боксер, я счастлив, что я имею отношение к этому виду спорта. В ближайшем будущем я хочу восстановиться и начать работать напрямую, уже выходя на ринг.
– Когда ожидать вашего участия в следующих поединках?
– Сейчас мне нужно время для того, чтобы восстановиться после травм. Я думаю, что это может быть в этом году или в начале следующего, – сказал Хижняк.
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