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Экс-соперник Кличко дал прогноз на потенциальный бой Альварес-Кроуфорд
Мнение легенды
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Супертяж Хасим Рахман поделился своим прогнозом на возможный поединок между чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBA Теренсом Кроуфордом и абсолютным чемпионом во втором среднем весе Саулем Альваресом. Его слова цитирует BoxingNews24:
"В бою с Джермеллом Чарло Канело меня не очень поразил. Несмотря на то, что он выиграл, я не думал, что он сделал то, на что я рассчитывал, что он способен. Я чувствую, что это дало Теренсу план того, как с ним сразиться.
Я видел, как Канело проигрывал бои. Я чувствую, что Теренс его перебоксирует. Я не думаю, что Теренс нокаутирует его. Теренс перебоксирует его. Теренс ловок на ринге. Теренс знает, как маневрировать по рингу.
Я думаю, что главным в ринге будет Теренс. Канело немного испортился. Я думаю, что Теренс выиграет сражение" – сказал Хасим.
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