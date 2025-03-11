Экс-соперник Кличко дал прогноз на потенциальный бой Альварес-Кроуфорд

Супертяж Хасим Рахман поделился своим прогнозом на возможный поединок между чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBA Теренсом Кроуфордом и абсолютным чемпионом во втором среднем весе Саулем Альваресом. Его слова цитирует BoxingNews24:

"В бою с Джермеллом Чарло Канело меня не очень поразил. Несмотря на то, что он выиграл, я не думал, что он сделал то, на что я рассчитывал, что он способен. Я чувствую, что это дало Теренсу план того, как с ним сразиться.

Я видел, как Канело проигрывал бои. Я чувствую, что Теренс его перебоксирует. Я не думаю, что Теренс нокаутирует его. Теренс перебоксирует его. Теренс ловок на ринге. Теренс знает, как маневрировать по рингу.

Я думаю, что главным в ринге будет Теренс. Канело немного испортился. Я думаю, что Теренс выиграет сражение" – сказал Хасим.