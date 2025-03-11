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Фабио Уордли: Уверен, что бой с Пулевым будет легким

Бокс

Боксер высказался о предстоящем поединке

Фабио Уордли: Уверен, что бой с Пулевым будет легким

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Перспективный британский супертяжеловес Фабио Уордли рассчитывает на то, что предстоящий поединок против действующего обладателя обычного титула WBA в этом весе болгарина Кубрата Пулева легко сложится в его пользу.

"Мы планируем провести бой с Кубратом летом 2025 года, и я уверен, что это будет лёгкий бой. Мы уже определились с местом проведения боя — это Англия. Я буду боксировать в родных стенах против возрастного бойца и ни капли не сомневаюсь, что выиграю. Уверен, что поединок для меня пройдёт легко", — приводит слова Уордли Boxing Scene.

Напомним, WBA (Всемирная боксёрская ассоциация) назначила бой между Уордли и Пулевым для определения претендента на бой с полновесным чемпионом, которым сейчас является украинец Александр Усик.

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Кубрат Пулев
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