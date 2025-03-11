Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фабио Уордли: Уверен, что бой с Пулевым будет легким
Боксер высказался о предстоящем поединке
Фото: Getty Images
Перспективный британский супертяжеловес Фабио Уордли рассчитывает на то, что предстоящий поединок против действующего обладателя обычного титула WBA в этом весе болгарина Кубрата Пулева легко сложится в его пользу.
"Мы планируем провести бой с Кубратом летом 2025 года, и я уверен, что это будет лёгкий бой. Мы уже определились с местом проведения боя — это Англия. Я буду боксировать в родных стенах против возрастного бойца и ни капли не сомневаюсь, что выиграю. Уверен, что поединок для меня пройдёт легко", — приводит слова Уордли Boxing Scene.
Напомним, WBA (Всемирная боксёрская ассоциация) назначила бой между Уордли и Пулевым для определения претендента на бой с полновесным чемпионом, которым сейчас является украинец Александр Усик.
Популярное сейчас
- Источник: Александрия оформила трансфера хавбека Динамо
- Налет на Москву. В РФ заявили о самой массированной атаке дронов в этом году
- Экс-игрок сборной Украины официально объявил о завершении карьеры
- Экс-чемпион мира: Дюбуа может снова завалить Усика на канвас
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО