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Даниэль Лапин: Очень благодарен Усику, он не только помогает, но и наставляет

Бокс

Боксер рассказал, как украинский чемпион помог ему

Даниэль Лапин: Очень благодарен Усику, он не только помогает, но и наставляет

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Украинский проспект полутяжёлого веса Даниэль Лапин (11-0, 4 КО) в интервью TalkSport рассказывал о переходе в профессиональный бокс.

"Мы с Усиком оба из Крыма. Который сейчас оккупирован Россией. Военное вторжение и оккупация сильно повлияли на жизнь спортсменов в Крыму. После 2014 года я практически потерял возможность выступать на чемпионатах мира. Выступать под российским флагом? Спасибо, но нет. В это время, за 4-5 лет до переезда в Киев, у меня попросту исчезла любая мотивация. Всегда любил бокс. Но в тот момент страсть к любительскому боксу исчезла из-за политики организации и коррупции".

"Очень благодарен Усику за это. Он не только помогает, но и наставляет. Именно он помог перебраться в Киев. Именно он помог начать профессиональную карьеру. И с тех самых пор он стал для меня наставником и в жизни, и в боксе. Мои амбиции — звание чемпиона мира в полутяжёлом весе. В крузервейте? Почему бы и нет? В хэвивейте? Физически это было бы нереально сложно. Но после совместных кемпов с Усиком я понял главное — если есть дисциплина и преданность своему делу, то добиться можно чего угодно".

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Источник:
Vringe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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