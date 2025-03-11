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Мейвезер: Я его очень легко побежу Пола и в 48 лет

Бокс

Нас ожидает очередной спектакль?

Мейвезер: Я его очень легко побежу Пола и в 48 лет

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Выдающийся американский боксер Флойд Мейвезер высказался, как бы прошел его поединок против блогера и боксера Джейка Пола.

"Как бы прошел мой бой с Полом? Я его очень легко побежу и в 48 лет", — цитирует Мейвезера SecondsOut Boxing News.

Флойд завершил профессиональную карьеру в 2017 году, однако после этого провел несколько выставочных боев. В 2021 году он отбоксировал вничью против брата Джейка Пола — Логана, хотя по подсчетам экспертов победил Мейвезер. Джейк Пол в последнем поединке одержал победу по очкам над легендарным Майком Тайсоном.

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