Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мейвезер: Я его очень легко побежу Пола и в 48 лет
Нас ожидает очередной спектакль?
фото - boxingscene.com
Выдающийся американский боксер Флойд Мейвезер высказался, как бы прошел его поединок против блогера и боксера Джейка Пола.
"Как бы прошел мой бой с Полом? Я его очень легко побежу и в 48 лет", — цитирует Мейвезера SecondsOut Boxing News.
Флойд завершил профессиональную карьеру в 2017 году, однако после этого провел несколько выставочных боев. В 2021 году он отбоксировал вничью против брата Джейка Пола — Логана, хотя по подсчетам экспертов победил Мейвезер. Джейк Пол в последнем поединке одержал победу по очкам над легендарным Майком Тайсоном.
Популярное сейчас
- Шовковский после ничьей с Зарей высказался о чемпионской гонке и конфликте Ваната и Пономаренко
- На фоне переговоров с США Ермак назвал три условия для достижения мира
- В Раде допустили вывод Сил обороны из Курской области
- Экс-соперник Ломаченко дал прогноз на бой украинца против Джервонты
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность