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Теофимо Лопес: Все видели только одну версию меня
Оппонент не из легких
Чемпион WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (21-1, 13 КО) поделился ожиданиями от боя с Арнольдом Барбосой (32-0, 11 КО).
"Честно говоря, я сосредоточен на себе. Это все, что есть. Мой самый большой соперник — это я сам. Мне безразлично, что скажет Арнольд по этому поводу. Мы здесь, чтобы победить.
Мы хотим, чтобы все смотрели бой, приходили — это же открытое событие, да? Все вы в тот вечер будете в выигрыше.
Вы получите трех самых горячих звезд в боксе. Но на самом деле нас шестеро. И, думаю, именно это имеет значение для всех. Мы — лицо нового поколения бокса, которое приходит на смену. Это самое важное. Я хочу, чтобы все выиграли... кроме Арнольда Барбосы, вот и все.
Слушайте, мне 27 - это еще даже не пик карьеры. Вы видели только одну версию меня, и я сделал все настолько быстро. Так что настраивайтесь 2 мая", — сказал Лопес.
Напомним, что бой состоится в Нью-Йорке.
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