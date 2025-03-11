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Усик назвал победителя Лиги чемпионов

Бокс

Очень смелый прогноз

Усик назвал победителя Лиги чемпионов

Фото: USYK17

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) сделал прогноз, в котором определил победителя Лиги чемпионов в этом сезоне.

По итогам всех этапов Усик выбрал "Реал" победителем турнира.

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@oleksandr.usyk What is you predict ?????⚽️#усик #usyk #oleksandrusyk #ucl #championsleague ♬ оригінальний звук - Oleksandr Usyk

Напомним, что уже завтра, 12 марта, "Реал" сыграет ответный матч 1/8 финала против "Атлетико".

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Александр Усик
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Комментарии
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adey (Korosten)
11.03.2025 в 23:52
вже завтра Реал вилетить і прогноз на минулий сезон збудеться :)
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Комментарии 1
adey (Korosten)
11.03.2025 в 23:52
вже завтра Реал вилетить і прогноз на минулий сезон збудеться :)
Ответить
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